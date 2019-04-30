İSTANBUL,() - İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı hizmet binasına da 'T.C.' ibaresi eklendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı hizmet binasına 'T.C.' ibaresi eklendi. Ankara Büyükşehir Belediye hizmet binasının girişine 'T.C.' ibaresinin eklenmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'de bulunan hizmet binası girişine de 'T.C.' ibaresi eklendi. Saat 14.30 sıralarında belediye görevlileri T.C. ibaresini yerine konuldu.
(Görüntülü) İBB binasına "T.C." ibaresi eklendi
İSTANBUL,() - İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı hizmet binasına da 'T.C.' ibaresi eklendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı hizmet binasına 'T.C.' ibaresi eklendi. Ankara Büyükşehir Belediye hizmet binasının...
30 Nisan 2019 Salı 15:43
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.