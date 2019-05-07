Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,()-İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı vekaleten yürütecek olan Vali Ali Yerlikaya Saraçhane'deki İBB binasından ayrıldı. Saat 18.15 sıralarında gelen Yerlikaya 1 saat 20 dakika kaldı. Yerlikaya gazetecilerin 'bir açıklamanız olacak mı?' sorusuna 'İyi iftarlar' yanıtını verdi.
(Görüntülü) İBB Başkanlığı'na vekaleten atanan Vali Yerlikaya İBB Binası'ndan ayrıldı
Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,()-İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı vekaleten yürütecek olan Vali Ali Yerlikaya Saraçhane'deki İBB binasından ayrıldı. Saat 18.15 sıralarında gelen Yerlikaya 1 saat 20 dakika kaldı. Yerlikaya gazetecilerin...
07 Mayıs 2019 Salı 20:54
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