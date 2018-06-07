(Görüntülü) İBB Başkanı Uysal'dan Şile'de "baraj" açıklaması

Nurcan KIRCALI / İSTANBUL () İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Şile ve köylerini ziyaretinde baraj projesiyle ilgili konuştu. Uysal, “Bölgeye barajı, köylerimizi su altında bırakmadan ve sizleri mağdur etmeden yapacağız" dedi. İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın Şile ziyaretine Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu ve AK Parti Şile İlçe Başkanı İlhan Ocaklı eşlik etti. Ziyaretine Şile Belediyesi'ni ziyaret ederek başlayan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, daha sonra Gökmaslı'ya geçerek muhtarlar ve köy halkı ile buluştu. Bölgeye yapılacak barajın çevre köyleri kamulaştırmadan yapılmasını sağlayacak yeni bir proje hazırladıklarını belirten Uysal, “Göreve geldikten sonra kısa zaman içerisinde gündeme gelen konu burada yapılacak baraj. Peki, baraj ne için yapılacak? İSKİ'nin su ihtiyacını karşılamak için DSİ tarafından yapılacak. Sıkıntı olan esas konu buradaki köylerin durumu ne olacak? Benden önce Kadir abi bölgeye gelerek 'buradaki mağdur durumda kalan köylerin boşaltılmadan yerinde korunarak bir şey yapılabilir mi' girişimiyle ön çalışma başlatılmış. Baraj, iki sebepten dolayı yapılır; su toplamak ve önündeki su taşkınlarını önlemek. Bu barajda iki nedenden dolayı yapılması planlanmış. İlki elbette su toplamak, bir diğeriyse Ağva bölgesinde yaşanan baskınları önlemek. Burada asıl amaç bu bölgede yaşayan köylerimiz kaldırılmadan bu baraj gerçekleştirilebiliyor mu? Evet gerçekleştirilebilir. DSİ'nin planlanmış olduğu baraj projesinde 220 milyon metreküp su tutuluyor. Köyler taşınmadan mağdur edilmeden, yeni yapılacak proje değişikliğiyle 200 milyon metreküp su tutulabiliyor. Ayrıca onca kamulaştırma yükünden de kurtulabiliyoruz. O zaman geriye kalan Ağva bölgesinin taşkınıyla ilgili de bölgede parça parça bendeler yapılarak sorun çözülebiliyor. Yani Büyükşehir açısından bakıldığı zaman işin çözümü var, yani sizlerin istediği şekilde ortak bir çözünle sorunu çözebiliyoruz" diye konuştu. GERİYE KALAN BARAJI İSKİ Mİ YAPACAK DSİ Mİ? Başkan Mevlüt Uysal konuşması şöyle sürdürdü: "Çözüm var ama şimdi geriye kalan soru; Barajı İSKİ mi yapacak, DSİ mi yapacak? DSİ yaparsa İSKİ adına yapıyor ve parasını bizden alıyor. Kanundan kaynaklanan nedenle DSİ yaparsa kira almıyor ama İSKİ yaparsa bedel alıyor. Bu durumda ortaya çıkan sonuç; DSİ barajı yapacak ama İSKİ adına yapacağı için, bizim dediğimize itiraz edeceğine ihtimal vermiyoruz. Örnek vermek gerekirse; DSİ Anadolu'nun her hangi bir noktasında baraj yapacağı zaman kendi sorumluluk alanında ancak burada durum farklı. Yapılması planlanan ve yeni projede iki ayrı konumu olan yani bir İSKİ'ye su toplamak, diğeri de taşkınları engellemek. Bu durumun sorumluluğu İSKİ'ye aittir, dolasıyla sorumluluk bize aittir. O zaman köylerin kaldırılmadan bu işin çözüm yolu var, kabul ediyoruz. Ayrıca barajın yapımıyla ilgili DSİ ile İSKİ arasında protokol olması gerekir ve o protokolün Büyükşehir Meclisi'nden geçmesi gerekir. Kadir bey burada yaptığı toplantı sonrası da o protokol geçmemiş, ben geldikten sonra da geçmedi. Kadir beyin bölgeye gelerek sizlerle yaptığı konuşmadan itibaren sizin aleyhinize oluşan hiçbir durum yok. Tam tersine sizin lehinize olan çalışmalar yapılmış."