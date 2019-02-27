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(Görüntülü) Husumetli aileler barıştı

Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-) ŞANLIURFA'da 5 ay önce komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişinin ölümüyle başlayan husumet, barış yemeğiyle son buldu. Şanlıurfa'da 5 ay önce Baglarbaşı Mahallesinde komşu olan Eken ile Altıntaş...

Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-) ŞANLIURFA'da 5 ay önce komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişinin ölümüyle başlayan husumet, barış yemeğiyle son buldu. Şanlıurfa'da 5 ay önce Baglarbaşı Mahallesinde komşu olan Eken ile Altıntaş aileleri arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada başına isabet eden taşla ağır yaralanan Hüseyin Şidim, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Her iki aile arasında 5 aydır süren husumetin son bulması için görüşmeler yapıldı. Arabulucuların ikna etmesinin ardından husumetli aileler için barış yemeği düzenlendi. Yemeğe; İl Jandarma Komutanı Albay Eyyüp Sabri Kirişçi, bölgenin kanaat önderleri ile iki aile fertleri katıldı. Duaların okunduğu törende iki aile fertleri birbirlerine sarılarak barıştı ve birlikte yemek yedi.

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