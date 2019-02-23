(Görüntülü) Hüseyin Aydın: Kulüplerin nakit akışını düzenlemek istiyoruz

TÜRKİYE Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, kulüplerin borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili, "Biz bu endüstrinin ayakta kalmasını, rekabetin ve bu değerin sürmesini istiyoruz. 3 büyük kulübün yıllık ortalama geliri 600 milyon TL civarındadır. Şampiyon olacak bir takımı 250 milyon TL'ye kurabilirsiniz. Nakit akışlarında bozukluk var, teminatta sıkıntı yok. Biz nakit akışkanlıklarını düzenlemek istiyoruz. Sadece biz değil UEFA, TFF, kreditör olarak biz de istiyoruz, müşterimiz de istiyor" dedi. Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Balkantürksiad'ın düzenlediği sinerji toplantılarına katıldı. Eylül ayında yeni ekonomi programı açıklandığını belirten Aydın, Eylül ayından sonra 3 ayda Türkiye'de kurda, devletin borçlanmasında, uluslararası arenada, rezervlerde son derece olumlu gelişmeler gördüklerini ifade etti. "Bu kadar hızlı tepki veren başka bir ekonomi yok, bizde var" diyen Hüseyin Aydın şöyle konuştu: "Dolayısıyla iş adamlarımız, girişimcilerimiz de deneyimli. Bugün artık düne nispetle çok net önümüzü görüyoruz. Beklentilerde son derece olumlu iyileşmeler görüyoruz. Bütün bunlar bizim güçlü ve sağlıklı kalmamıza vesile oluyor. Bütün bunlar yapılacak iş olunca, bunu destekleyecek bankacılık sistemi de sağlıyor. Bugün, Allah'a hamd olsun, son derece bolluğa, rahat bir kitleye sahip. Şu anda tüm bankacılık sisteminde özkaynağımız vardı, likidite sıkıntımız vardı. Şu anda likidite de ciddi bir artışa sahibiz. Likitlerimiz olunca, onu bireylere ve firmalara kullandırmamız gerekiyor. Bu kredilerde bir toparlanmaya vesile oldu. Artık kredilerdeki negatif gidişat bitmiştir. Son 10 gündür kredilerdeki gidişat pozitif gidiyor. Hem de temel alt yapı yatırımlar da geriye dönük yatırımlar olduğu halde. Total kredi miktarı artıya geçmiştir." 'ÜLKENİN KAYNAKLARINI ÇAR-ÇUR FALAN ETMEDİK' Futbol kulüpleri ile ilgili konuşan Aydın, "Biz zaten spor kulüpleri ile çalışıyoruz. Spor kulübü ile çalışan bir sürü banka var. Ne kadar destek vermişsek, hepsini piyasa koşullarında vermişiz. Spor bir ekonomidir. Yayıncı kuruluşun Türkiye'deki yayına verdiği rakam 500 milyon dolardır. Futbol ekonomisidir. Biz bu endüstrinin ayakta kalmasını, rekabetin ve bu değerin sürmesini istiyoruz. 3 büyük kulübün yıllık ortalama geliri 600 milyon TL civarındadır. Şampiyon olacak bir takımı 250 milyon TL'ye kurabilirsiniz. Nakit akışlarında bozukluk var, teminatta sıkıntı yok. Biz nakit akışkanlıklarını düzenlemek istiyoruz. Sadece biz değil, UEFA, TFF, kreditör olarak biz de istiyoruz, müşterimiz de istiyor. Kimseyle yüzde 8 ile bir kredi yapılandırması, ülkenin kaynaklarını çar çur falan etmedik. Bir ticaret yapıyoruz. Bunları verirken de son derece uygun koşullar ile veriyoruz" ifadelerini kullandı. 'BİZ GELECEKTEN ÜMİTLİYİZ' Son ekonomik gelişmelerle ilgili Hüseyin Aydın, "Araba sürdüğümüzü farz edin. Biz ne kadar önümüzü görüyorsak, ayağımızı gaza ona göre yüklüyoruz. Öncü göstergeler havanın açılmakta olduğu. Bunun verilen tepkilerden de olumlu seyri gösterdiği. Belki 2012'deki gibi olmayacak, ama önümüzü görüyor olacağız. Bundan en ufak bir şüphe olmasın. Cemre mi düştü, hava mı açıldı biz gelecekten ümitliyiz, onu müjdeleyelim" diye konuştu.