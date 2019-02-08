(Görüntülü) Hurda ve karton toplayan kadın, ailesinin geçimini sağlıyor

Ordu'da evli ve 2 çocuk annesi Hanife Akdemir (53) el arabasıyla sokaklardan topladığı demir, metal hurdalar ve atık kartonları satarak elde ettiği gelirle geçimini sağlıyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde oturan evli ve 2 çocuk annesi Hanife Akdemir'in felç geçiren eşi çalışamayınca kendisi kolları sıvadı. Yağmur çamur demeden, soğuk havaya aldırış etmeden her sabah evden çıkan kadın, sokaklardan demir, metal hurdalar ve atık karton toplamaya başladı. El arabasıyla topladığı atıkları taşıyarak satan ve gelir elde eden Hanife Akdemir, ailesinin geçimini sağlıyor.

Eşinin sağlık sorunları nedeniyle çalışamadığını anlatan Hanife Akdemir, Eşim yüz felci geçirdi çalışamıyor. Para biriktirip onu doktora tedaviye götüreceğim. Sabah erkenden kalkıyorum sokaklarda, sanayide hurda ve karton topluyorum. Kadın başıma çalışmak çok zor. Çalışmadığım gün açım, mecburen çalışıyorum. Günlük 30 TL yevmiyemi çıkarıyorum. Benim kızdığım; 'iş yok' diyorlar. Bir sürü tekstil, çay ocakları, fındık fabrikaları var. Beni örnek alsınlar. Tek başıma mücadele ediyorum, 4 cana bakıyorum dedi.

'HASTA OLUP ÇALIŞAMAZSAM O GÜN AÇ KALIRIM'

Her gün sabah erkenden kalktığını, el arabasıyla sokağa ve sanayi bölgesine giderek karton, hurda topladığını anlatan Akdemir, Çalışmayıp ne yapacağım Mecbur çalışıyorum. Hasta olup çalışamazsam o zaman aç kalırız. Kim tutacak ki elini, kim çalacak kapını Açlıktan ölüyorsun ama kimseye bir şey diyemiyorsun. Ben aç gezerim kimseden borç isteyemem, çalışıp alın terimle helalinden yerim. Allah sanayideki esnaflarımıza çok bol kazanç versin. Onlarda iş olursa bende o kadar karton, hurda metal topluyorum. Akşam gecenin karanlığında eve gidiyorum. Ev işleriyle uğraşırken gece yarısı oluyor. Sabah erkenden kalkıp yine çalışmaya gidiyorum. Çok zor oluyor ama mecbursun. Ev kirası, elektrik, su, doğalgaz faturası, yiyecek derken parayı yetiştiremiyorum. Devletimiz bizim gibilere destek olsun, sahip çıksın diye konuştu.konuştu.

SANAYİDE ÖRNEK İNSAN

Sanayi esnaflarından Engin Türker ise, Hanife Akdemir'in çalışmasını sanayi esnafı olarak takdirle karşıladıklarını belirterek, İşyerimizde günlük çıkan karton, hurdaları, işine yarayacağı, para edecek eşyaları biriktiriyoruz. Bizde telefonu var, çağırıyoruz gelip buradan alıyor. Sanayide örnek insan, böyle insana yardım etmeyeceğiz de kime yardım edeceğiz ifadelerini kullandı.