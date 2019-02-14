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(Görüntülü) Hurda toplayarak, 5 çocuğuna bakıyor

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () – BURSA’nın İnegöl ilçesinde, yıllardır hurda toplayıp satarak biri engelli 5 çocuğuna bakan Sevda Çakan'ın(49) azmi yürekleri yakıyor. 4 yıl önce eşinden boşanan geçtiğimiz aylarda da sağ...

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () – BURSA’nın İnegöl ilçesinde, yıllardır hurda toplayıp satarak biri engelli 5 çocuğuna bakan Sevda Çakan'ın(49) azmi yürekleri yakıyor. 4 yıl önce eşinden boşanan geçtiğimiz aylarda da sağ kolunu kıran Çakan, buna rağmen yağmur çamur demeden sabah evinden çıkıp, İnegöl’ün sokaklarını tek tek gezerek hurda topluyor. Fedakar anne, sattığı hurdalardan elde ettiği parayla 5 çocuğuna ekmek götürüyor. ÇALIŞMAK ZORUNDAYIM 4 yıl önce eşinden boşanan ve yaşları 10 ile 19 arasında değişen biri engelli 5 çocuğuyla birlikte Süleymaniye Mahallesi Güney Kanal Sokak'ta derme çatma bir evde yaşamaya başlayan Sevda Çakan, hurdacılık yaparak evini geçindiriyor. Bahçede düşmesinin ardından kolu kırılan Çakan, doktorların ‘Çalışmaman gerekiyor’ demesine rağmen çocukları için sokak sokak gezip hurda topluyor. Çocuklarıyla birlikte yaşam savaşı veren Sevda Çakan, “Dört yıl önce eşimden ayrıldım. Çocuklarıma bakmak için İnegöl’de sokak sokak gezip hurda eşya topluyorum. El arabasıyla topladığım hurdaları satarak, evimi geçindirmeye ve çocuklarıma bakmaya çalışıyorum. Çocuğumun biri engelli olduğu için devlet az da olsa yardım ediyor ama 6 kişilik bir aileye bu yetmez. Bahçede hurdalarla uğraşırken düşerek kolumu kırdım. En son muayeneye gittiğim de doktor çalışmamam gerektiğini söyledi ama çalışmazsam nasıl geçineceğim? Zorda olsa tek elimde hurda eşya topluyorum. 11 yıldır İnegöl’de hurda eşya topluyorum. Bu yaptığım işten de utanmıyorum. Alnımın teriyle ekmeğimi kazanmaya çalışıyorum” dedi. "BANA YARDIM EDİN" Çakan, “Benim tek derdim çocuklarımın iyi bir eğitim almaları. Bunun için her zorluğa göğüs germeye çalışıyorum ama elimden bu kadar geliyor. Bunun için hem devlet büyüklerimizden hem de hayırseverlerden yardım bekliyorum” diye konuştu.

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