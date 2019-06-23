(Görüntülü) Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri'nde kıyasıya mücadele

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bu yıl 25'incisi düzenlenen Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri'nde pehlivanlar, kıyasıya mücadele etti.



Fatih Sultan Mehmet'in kurduğu otakta rahatsızlanıp, hayatını kaybettiği 'Hünkâr Çayırı' olarak bilinen arazide düzenlenen yağlı güreş turnuvasının 25'incisi sabah saatlerinde başladı. Bu yıl 30 başpehlivan, 31 baş altı, 47 büyük orta olmak üzere farklı kategorilerde 550 güreşçinin mücadele ettiği turnuva, mehteran takımının gösterisinin ardından Kuran-ı Kerim okunmasıyla başladı. Sıcak havaya rağmen güreşlere vatandaşlar büyük ilgi gördü.



Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ardından en kapsamlı güreş turnuvası olarak bilinen Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri'ne başpehlivanlar Ali Gürbüz, Fatih Atlı, Recep Kara, Şaban Yılmaz ve Osman Aynur gibi ünlü isimler de katılıyor.