(Görüntülü) Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanlığı görevini Yaşar Güler’e devretti

ANKARA, ()-GENELKURMAY Başkanlığı Komuta Devir-Teslim Töreni, bugün Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı'nda gerçekleştirildi. Millİ Savunma Bakanlığı'na atanan Orgeneral Hulusi Akar, resmi üniformasını tekrar giyerek Genelkurmay Başkanlığı görevini, Orgeneral Yaşar Güler’e devretti.







Genelkurmay Karargahı’nda düzenlenen törende Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Genelkurmay Başkanlığı görevine atanan Orgeneral Yaşar Güler, resmi törenle karşılandı. Orgeneral Güler, ardından Akar ile bir süre baş başa görüştür. Görüşmenin ardından düzenlenen törenle devir teslim töreni yapıldı. Akar, törene katılan askeri personel ve komutanlara hitap etti.



Törene kuvvet komutanları da katıldı.