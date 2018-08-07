(Görüntülü) Hulusi Akar'dan bedelli askerlik açıklaması 

ANKARA () - MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hedefimiz gençlerimizin bedelli askerlik uygulamasından en kısa zamanda ve sorunsuz bir şekilde yararlanmasını sağlamaktır dedi.
ANKARA () - MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hedefimiz gençlerimizin bedelli askerlik uygulamasından en kısa zamanda ve sorunsuz bir şekilde yararlanmasını sağlamaktır dedi.
07 Ağustos 2018 Salı 16:29
ANKARA () - MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hedefimiz gençlerimizin bedelli askerlik uygulamasından en kısa zamanda ve sorunsuz bir şekilde yararlanmasını sağlamaktır dedi.
bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar fatih escort
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:59
|05:58
|13:21
|17:14
|20:22
|22:05