(Görüntülü) Hudut Kartalları, Ramazan Bayramı'nda görev başında

Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,() EDİRNE'de Bulgaristan sınırını koruyan Kapıkule Hudut Karakolu'nda görevli 'Hudut Kartalları', Ramazan Bayramı'nı görev başında kutladı. Sınırda 24 saat aralıksız devriye gezip, termal kameralarla sınırı gözetleyen askerler, hudutta görev yapmanın onurunu yaşarken aralarında FETÖ, PKK, DHKP/C terör örgütlerine göz açtırmıyor. Edirne 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Bulgaristan sınırındaki Kapıkule Hudut Karakolu'nda göre vyapah Hudut Karttaları askerleri, Ramazan Bayramı'nı hudutta görev yapmanın onuruyla yaşadı. Haklarında yakalama ya da arama kararı bulunan FETÖ, PKK, DHKP/C ve diğer terör örgütü üyelerine karşın etkin mücadele veren Mehmetçikler, Ramazan Bayramı sevincini komutan ve arkadaşları ile paylaştı. Hudut Karakolu'na gelen Bölük Komutanı, Mehmetçiklere, hudutta görev yapmasının ayrıcalık olduğunu belirterek bayramlarını kutladı ve şunları söyledi: "Değerli silah arkadaşlarım, Kapıkule Hudut Karakolu'nun değerli Mehmetçikleri. Bugün Ramazan Bayramı, biliyorsunuz dini ve milli bayramlar, dini ve milli duygularımızın, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği en önemli günlerdir. Sizler ailelerinizden uzak Türkiye'nin dört bir yanında vatani görevini icra etmek için gelen Mehmetçiklerin, namus bildiğimiz hududu koruma görevi en büyük mutluluktur. Bugün ailelerinizi mutlaka arayın, onların Ramazan Bayramı'nı kutlayın, bizlerinde selamlarını, saygılarını iletin. bu duygu ve düşüncelerle sizin ve ailelerinizin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum." 30 DERECE SICAKTA DEVRİYE GEZİYORLAR Bayramlaşmanın ardından karakoldaki askerler Türkiye-Bulgaristan sınırında sorumluluk alanına giren 8 kilometrelik bölümünde dedektör köpek 'Okyanus' ile devriye görevine çıktı. Elleri tetikte, gözleri sınırda olan Mehmetçikler, yaklaşık 30 derece sıcaklıkta kaçak geçişleri engellemek için büyük mücadele veriyor. Diğer askerler ise sınırı gören kulelerden gözetleme yaparak kontrolü gerçekleştiriyor. İlk kez ailesinden ayrı Ramazan Bayramı geçirmesine rağmen hudutta görev yapmanın onurunu yaşadığını anlatan Piyade Onbaşı Mehmet Sert, "Ramazan Bayramı'nda ailemden uzakım ancak güzel bir bayram sabahı geçirdik. Önce komutanlarım ve arkadaşlarımla bayramlaştım. Daha sonra ailemi arayıp bayramlarını kutladım. Ülke sınırlarını koruduğum için bu görevi daha kutsal görüyorum. Hudutta görev yapmanın ayrıcalık olduğunu biliyoruz. Ailem beni merak ediyor ama burada çok sağlıklı, iyiyim. Komutanlarımız bizlere çok iyi davranıyor, büyüklerimin ellerinden öperim. Herkese iyi bayramlar" dedi. 100'DEN FAZLA TERÖR ŞÜPHELİ YAKALADILAR 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nın Hudut Kartalları, Yunanistan ve Bulgaristan sınırında yaptıkları denetim ve devriyelerde aralarında FETÖ, PKK ve DHKP/C terör örgüt üyesi 100'ün üzerinde şüpheli yakalayıp, sınırda adeta kuş uçurtmuyor. Yılda 20 binin üzerinde de kaçak ve sığınmacı da yakalayan Mehmetçiler, Avrupa sınırlarında ülkeye güven veriyor.