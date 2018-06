(Görüntülü) HÜDA-PAR SİLOPİ'DE İLK KEZ SEÇİM BÜROSU AÇTI

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN, (SİLOPİ-)HÜR Dava Partisi (HÜDA-PAR), 24 Haziran seçimleri öncesinde Şırnak'ın Silopi ilçesinde ilk kez seçim bürosu açılışı yaptı. Silopi'nin, Dicle Mahallesi'nde yapılan seçim bürosu açılışına, HÜDA-PAR'ın Şırnak Milletvekili Adayları Nasuh Sevinik, Emcet Yalçın, Rıdvan Tatar, İl Başkanı Abdullah Kılınç ve partililer katıldı. Daha önceki seçimlerde güvenlik nedenleri ile seçim bürosu açamayan partililer, ilçede sağlanan huzur ortamıyla birlikte büronun açılışını gerçekleştirdi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından bir açıklamada bulunan HÜDA-PAR Milletvekili Adayı Rıdvan Tatar, "HÜDA-PAR adayları hizmet ehli insanlardır. Bizzat bu halkın bağrından çıkmış, bu halkın arasından çıkmış, bu halkın sorunlarıyla ilgilenen, belki de bu halkın başına gelen eziyetlere, sıkıntılara, kendileri de uğramış çilekeş insanlardır. Çok şükür şu an sükunet hakim. Her hangi bir problem yok. Zaten biz hiçbir partiyi düşman olarak görmüyoruz. Bütün partiler rakiptir. Bu seçimin kazananı olacak, kaybedeni olacak. Biz kesinlikle bu seçimin kardeşlik, huzur atmosferi içerisinde geçmesini temenni ediyoruz. Rabbim daha önceki o tatsız olayları bir daha yaşatmasın. Daha önceki seçimlerde belki lokal anlamda, genel anlamda da diyebiliriz, sıkıntılarla karşılaştık. Kardeşlerimiz belki de şehit edildi, birçok eziyete uğradık, ama şu an elhamdülillah sükunet hakim. Arkadaşlarımızda sükunetle, sühuletle itidali elden bırakmadan seçim çalışmalarını sürdürüyorlar."dedi