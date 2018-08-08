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(Görüntülü) Hollanda'dan gelip 08.08.2018'de nikah kıydırdılar

BATMAN'a Hollanda'dan gelerek nikah kıydıran Özlem Tunç ile Enes Gürhan, 08.08.2018 tarihinde dünyaevine girmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Nikah tarihlerinin 08.08.2018 olmasını isteyen çiftler, bugün Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü'ne...

BATMAN'a Hollanda'dan gelerek nikah kıydıran Özlem Tunç ile Enes Gürhan, 08.08.2018 tarihinde dünyaevine girmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Nikah tarihlerinin 08.08.2018 olmasını isteyen çiftler, bugün Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü'ne başvuru yaptı. Batman Belediyesi Evlendirme Müdürü Nuri Turgut, "08.08.2018 günü için önceden randevu alan çiftlerin nikahını kıymak için gün boyu evlendirme bölümü dolup, taştı. Özel günde nikahını kıydığımız çift sayısı 18'i buldu" diye konuştu. 30 yıldan fazla bir süredir Hollanda'nın Tilburg kentinde yaşayan Ahmet Tunç da kızı Özlem Tunç ile damadı Enes Gürhan'ın nikah töreni için Batman'a geldiklerini söyledi. Anlamlı bir tarihte nikah töreninin yapıldığını kaydeden baba Tunç, "Bir hafta önceden randevu almıştık. Batman'daki akrabalarımızın da tanık olduğu nikah tarihini unutmayacağız" dedi. Gürhan çifti de nikahları bugün kıyıldığı için mutlu olduğunu söyledi.

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