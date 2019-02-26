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(Görüntülü) Hocalı katliamı kurbanları Denizli'de anıldı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - AZERBAYCAN'ın Yukarı Karabağ bölgesindeki Hocalı şehrine 26 Şubat 1992'de saldıran Ermeni birliklerince öldürülen 613 kişi, Denizli'de anıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nce soykırım anısına...

Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - AZERBAYCAN'ın Yukarı Karabağ bölgesindeki Hocalı şehrine 26 Şubat 1992'de saldıran Ermeni birliklerince öldürülen 613 kişi, Denizli'de anıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nce soykırım anısına yaptırılan Azerbaycan-Karabağ Parkı'ndaki Hocalı Soykırımı Anıtı önünde, Hocalı katliamının 27'nci yıl dönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi. Törene, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, davetliler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hocalı Soykırımı Anıtı'na çelenk bırakılması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törende Azerbaycan Milli Marşı ve İstiklal Marşı okundu. 'TÜM DÜNYA SESSİZ KALDI' Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, burada yaptığı konuşmada, 26 Şubat 1992'de kardeş ülke Azerbaycan'da yaşanan acı olayı anmak için bir araya geldiklerini söyledi. Azerbaycan ve Türkiye'nin kardeşliğinin ilelebet süreceğini vurgulayan Başkan Zolan, "Tüm dünya Bosna'da olduğu gibi Hocalı'ya da sessiz kalmıştır. Ermeni askerleri Hocalı'ya girerek orada kadın, çocuk, yaşlı demeden savunmasız, biçare olan sivilleri katletmişlerdir. Bu soykırımı yapanlar inşallah cezasını bulacak. Soykırımı yapanlar da herhangi bir hesap vermiş değil. Biz bunun sorgulanmasını arzu ediyoruz" dedi.

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