(Görüntülü) Hindileri çalınan yaşlı kadına 'AHBAP' sahip çıktı

AKSARAY'da yılbaşında satmak için beslediği 10 hindi çalınınca gözyaşlarına boğulan Fatik Sert'a, sanatçı Haluk Levent tarafından kurulan Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) sahip çıktı. Tacin Mahallesi 1811 Sokak'ta bir hayırseverin evinde yalnız yaşayan Fatik Sert'in, yılbaşında satmak için beslediği 15 hindiden 10'u çalındı. Fatik Sert, polise haber verdi. Hindileri satarak geçimini sağlamaya çalıştığını belirten Fatik Sert, gözyaşlarına hakim olamadı. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Basında yer alan olayın ardından Anadolu Halk ve Barış Platformu'nu kuran sanatçı Haluk Levent, Twitter hesabından 'Aksaray AHBAP! Aksaray’ın en yakışıklısı Mevlüt A. sizi bekliyor. Teyzemiz ile buluşun. Ona hindiler verilecek. Haydi Çocuklar! mesajından sonra harekete geçin” şeklinde mesaj yayınladı. Mesajın ardından AHBAP Aksaray gönüllüsü Mensur Atıcı ile Aylin Kara, Fatik Sert'i evinde ziyaret etti. Atıcı, Mevlüt A. tarafından gönderilen ve çalınan hindilerin karşılığı olan bin 500 lirayı Fatik Sert'e teslim etti. Amaçlarının sessizlerin sesi ve kimsesizlerin kimsesi olmak olduğunu ifade eden AHBAP gönüllüsü Atıcı, ''Kimse hiçbir yerde kendini yalnız hissetmesin. Bugün teyzemize elimizi uzattık, yarın dara düşen başkasına" dedi. Çalınan hindileri sayesinde geçimini sağladığını belirten Fatik Sert, ''Ben onlarla geçiniyordum ve gözüm gibi bakıyordum. Hindileri satın aldığım kişiye de borcum vardı. Ben hindileri satıp borcumu ödeyeceğim derken, çalındı'' diye konuştu. Haluk Levent de Fatik Sert'i telefonla arayıp, ''Annem yalnız değilsin. Üzülme. İhtiyaçların karşılanacak. Biz her zaman yanındayız” şeklinde konuştu.