(Görüntülü) Heyelan yolu yuttu

Hakan KABAHASANOĞLU GİRESUN,() Giresun'da, dün etkili olan şiddetli yağışta meydana gelen heyelan nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Uluburun Tüneli yakınındaki plaj yolu, dalga ve sel suları nedeniyle çöktü. Keşap ile Espiye ilçelerinde dün etkili olan sağanak, Karadeniz Sahil Yolu'nda bulunan Uluburun Tüneli'nin kapanmasına yol açtı. Yolun kapanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, sağanak, gece boyu sürdü. Etkisini artıran yağış, bölgede heyelanlara neden oldu. Uluburun Tüneli çevresinde karayolları ekipleri, temizleme çalışmalarını sürdürürken, Uluburun plajına ulaşımın sağlandığı yolda ise göçük meydana geldi. Tünel yakınında bulunan yolun büyük bölümü, sel suları ve dalga nedeniyle çökerken, doğallığıyla bilinen plaj da şiddetli yağmurda hasar gördü. Bölgede etkili olan yağışlara yönelik yetkililer, önlemlerini artırarak, sürücüleri uyardı.