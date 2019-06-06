Cem TURSUN/İSTANBUL,()-HEYBELİADA'da ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangını gören vatandaşlara itfaiyeye ihbarda bulundu. Yangın, Heybeliada İtfaiye'ne bağlı ekipler tarafından büyümeden kısa sürede söndürüldü. Olay yerine tedbir amaçlı yangına müdahale için helikopter de geldi. Ancak yangının söndürülmesi nedeniyle helikopter müdahale etmeden geri döndü.
(Görüntülü) Heybeliada'da orman yangını
Cem TURSUN/İSTANBUL,()-HEYBELİADA'da ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangını gören...
06 Haziran 2019 Perşembe 17:27
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