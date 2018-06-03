(Görüntülü) Herkes pamuk o patates ekiyor

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde Süreyya Çıplak (40), 5 yıldan beri patates ekiyor. Bölge çiftçisi pamuk ekmesine karşın, ilk ürün olarak patatesi tercih eden Çıplak, fiyatlardan memnun olduğunu söyledi. Büyük Menderes Nehri kıyısındaki toprakların büyük bölümünde pamuk ekimi yapılıyor. Koçarlı'da Süreyya Çıplak ise 5 yıldan beri bölge çiftçisinden farklı bir üretim yapıyor. Süreyya Çıplak, arazine patates ekiyor. Bölgenin ilk ve tek patates üreticisi olan Süreyya Çıplak, bu ürünün hasadının ardından ikinci ürün olarak arazisinin bir kısmına silajlık mısır, bir kısmına ise yine pamuk ekiyor. Bölge çiftçisinin pamuk ekmesine karşın, kendisinin ilk ürün olarak patatesi tercih ettiğini söyleyen Süreyya Çıplak, "Bölgemizde pamuk işi yapıyoruz, ama ek olarak da patates üretimi yapmaktayım. Önce sezona patates ekerek başlıyorum. Hasadını yaptıktan sonra da yerine pamuk ekimi yapıyorum. Ürettiğimiz patatesleri İzmir'in Torbalı ilçesinde bir fabrikaya gönderiyoruz. Daha önceki yıllarda makine yoktu, işçilik tamamen elle oluyordu. Şimdi makine var, işimiz daha da kolaylaştı ve çok iyi oldu. Üretimini yaptığımız patateste verimden de memnunuz. 5 yıldan beri Koçarlı ilçesinde patates üretimi yapan tek çiftçiyim. Patates, malum her toprakta yetişmiyor. Ama bu arazide çok güzel oluyor. 40 dönüm araziye ektiğimiz patatesten yaklaşık 120 ton patates elde ediyoruz. Fiyatlarda çok iyi gidiyor. Şu anda toptan kilosu 57 kuruştan alıcı buluyor, memnunuz. Patates ekerek geçimizin bir kısmını sağlıyoruz" dedi.