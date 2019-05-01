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(Görüntülü) Herkes eğlendi, onlar çalıştı

Mustafa ERCAN- Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşku ile kutlandı. İşçilerin toplanıp halaylar çektiği alanın yan tarafında bir apartmanın dış cephesini boyayan 2 emekçi eğlencelere aldırmadan...

Mustafa ERCAN- Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşku ile kutlandı. İşçilerin toplanıp halaylar çektiği alanın yan tarafında bir apartmanın dış cephesini boyayan 2 emekçi eğlencelere aldırmadan işlerini yapmayı sürdürdü.

Kent merkezindeki kutlamalar 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliği, Emek ve Demokrasi Platformu tarafından organize edildi. Şehrin farklı bölgelerinden gelen işçiler, üst aramasının ardından eski Tevfi Sırrı Gür Stadyumu önündeki toplanma alanına giriş yaptı. İşçiler davul-zurna eşliğinde halaylar çekerken, alanın yan tarafındaki bir apartmanın dış cephesini boyayan 2 emekçi eğlencelere aldırmadan işlerini yapmaya devam etti. O anlar eğlenen bazı işçiler tarafından da cep telefonları ile kaydedildi. Yaklaşık 10 bin işçi, daha sonra kutlamanın yapılacağı Cumhuriyet Alanı'na doğru yürüyüşe geçti. Ellerindeki Türk bayrakları, pankart ve dövizlerle sloganlar atarak yürüyen işçiler aynı coşku ile alana giriş yaptı.

Buradaki kutlamalarda işçilere CHP'li Milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Cengiz Gökçel, Alpay Antmen, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de eşlik etti. Çalan müzikler ve yine davul-zurna eşliğinde halaylar çeken emekçilerin eğlencesi renkli görüntüler oluşturdu.

Yerel müzik gruplarının da türküler seslendirdiği kutlama programı olaysız bir şekilde sona erdi.

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