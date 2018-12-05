Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sağlık Müdürlüğünde 4 milyon liralık yolsuzluk iddiası; 3 mutemet tutuklandı
4 milyon liralık yolsuzluk iddiası;...
Türk Doktora ABD'de “Yılın Doktoru” Ödülü
Türk Doktora ABD'de “Yılın Doktoru”...
Binali Yıldırım'dan Kıbrıs açıklaması
Binali Yıldırım'dan Kıbrıs açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan 'çocuk kavramı' açıklaması
Bakan Ziya Selçuk'tan 'çocuk kavramı'...

(Görüntülü) Her 100 kişiden 95’i Türk kahvesini seviyor

Sinem ERYILMAZ - Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL, () - Kokusu, lezzeti, sunumu ve insan sağlığına faydaları ile bir içecekten ziyade kültür simgesi olan Türk Kahvesi Türkiye'deki her 100 kişiden 95’inin tercihi oldu.   Bugün 5 Aralık...

Sinem ERYILMAZ - Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL, () - Kokusu, lezzeti, sunumu ve insan sağlığına faydaları ile bir içecekten ziyade kültür simgesi olan Türk Kahvesi Türkiye'deki her 100 kişiden 95’inin tercihi oldu.


 

Bugün 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü. Osmanlı'dan günümüze kadar gelen, kokusu, lezzeti, sunumu ve insan sağlığına faydaları ile bir içecekten ziyade kültür simgesi olan Türk Kahvesi dünya adından söz ettiriyor.


 

Yapılan bir araştırma, Türkiye'deki her 100 kişiden 95’inin Türk Kahvesini sevdiğini ortaya koydu. Bu anlamda en fazla Türk Kahvesi Ege’de tüketilirken, köpüklü ve orta şekerli kahve en çok tercih edilen oldu.


 

Türkiye’de günde ortalama bir fincan Türk Kahvesi içildiği ifade edilen araştırmada, Ege’de 2 - 3 fincan, Karadeniz'de ise nadiren tüketildiği belirtildi. Türk Kahvesinin en az içildiği bölge 0,73 fincan günlük ortalama ile Doğu Anadolu...


 

Araştırmada kahve içenlerin yüzde 77 gibi çok büyük bir çoğunluğunun seçimi Türk Kahvesi olurken bunu filtre kahve ve latte-cappucino takip etti.


 

SAĞLIK İÇİN TÜRK KAHVESİ


 

Bilinçli tüketildiğinde kahvenin faydaları saymakla bitmiyor. Metabolizmayı hızlandırıp yağ yakmayı kolaylaştırıyor. Yapılan çalışmalar günde 1-3 fincan içilen Türk kahvesinin birçok kanser türünden koruyucu olduğuna işaret ediyor.


 

Sabah saatlerinde içilen bir fincan şekersiz Türk kahvesi ise zihinsel fonksiyonları destekleyerek konsantrasyon kabiliyetini ve ezber gücünü artırıyor. Ayrıca kahvenin içeriğindeki antioksidan, kalp sağlığına da iyi geliyor. Fincanda kalan telvesiyle ise cildinizdeki pürüzleri yok edebiliyorsunuz.


 

 


 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

istanbul escort