Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul - KARTAL'da çöken 8 katlı binanın enkazında yapılan aramalarda hemşirelik öğrencisi Şevval Yılmaz (23)'ın da cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi. Google Maps'deki 2014'te çekilmiş sokak görüntülerinde, Yeşilyurt Apartmanı'nın 3'üncü katındaki pencerede görünen küçük kızın, şimdi hemşirelik okuyan Şevval Yılmaz olduğu belirtiliyordu.
(Görüntülü) Hemşirelik öğrencisi Şevval Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı (2)
Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul - KARTAL'da çöken 8 katlı binanın enkazında yapılan aramalarda hemşirelik öğrencisi Şevval Yılmaz (23)'ın da cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi. Google Maps'deki 2014'te çekilmiş...
08 Şubat 2019 Cuma 20:16
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