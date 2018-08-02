(Görüntülü) Hayvansever Kalenler, evinde ölü bulundu

Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,() EDİRNE Doğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (EYKO) Başkanı Nurhan Kalenler (49), evinde kızı tarafından ölü bulundu. Kalender'in ölümü hayvanseverler arasında büyük üzüntü yaratırken, derneğin başkan yardımcısı Yağmur Islattı, Kalender'in sadece çiftliği andıran evinde 100'den fazla hayvan baktığını ve kalp krizi nedeniyle öldüğünden şüphe edildiğini belirterek, "Edirne'deki bütün hayvanlar öksüz kaldı" dedi. Edirne'nin hayvan hakları savunucularının başında gelen EYKO Başkanı Nurhan Kalenler, Babademirtaş Mahallesi'ndeki evinde ölü olarak bulundu. Gamze İşbilen, cep telefonundan aradığı annesi Nurhan Kalender'e ulaşamayınca merak ederek Babademirtaş Mahallesi Kuşçudoğan Camii sokak üzerindeki hayvan çiftliğini andıran evine geldi. Salonda yerde hareketsiz görmesi üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Yapılan incelemede Nurhan Kalender'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tahmin edilen Kalender'in cesedi otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 'ARKASINDA YÜZLERCE YETİM HAYVAN BIRAKTI' Kalender'in ölümü üzerine Gamze İşbilen ve komşuları gözyaşlarına boğulurken, dernek üyelerinin yanı sıra hayvan severler arasında büyük üzüntüye yol açtı. Bir çok hayvansever, Kalender'in evine gelerek kızına baş sağlığı diledi. EYKO Başkan Yardımcısı Yağmur Islattı, Kalender'in hayatını hayvanlara adadığını ifade ederek, "Kızı aramış telefonla cevap alamayınca evine gelmiş. Yerde yatarken bulmuş ve sağlık ekiplerine haber vermiş. Şuan ölüm sebebini bizde bilmiyoruz büyük ihtimalle kalp krizi diyorlar. Bizim bildiğimiz kadarıyla bir rahatsızlığı yoktu. Bütün derdi sıkıntısı hayvanlardı. Böyle bir derneğin içinde olan bir insanın stressiz bir hayat geçirmesi beklenemez. Ne yazık ki kaybettik. Barınak, sokak hayvanları, evinde bile yüzün üzerinde hayvanı var. Bütün Edirne ve ilçelerine elinin erdiği her yere yardım etmeye çalışan bir insandı. Arkasında yüzlerce yetim hayvan bıraktı. Gidene mi üzülelim, geri de bıraktıklarına mi üzülelim bizde çok şaşkınız. Edirne'deki bütün hayvanlar öksüz kaldı. Ne yaparsak yapalım, hiç birimiz Nurhan ablanın yerini dolduramayız" dedi. EVİNDE 100'DEN FAZLA HAYVAN BAKIYORDU Hayatını kaybeden Kalender, çiftliği andıran evi ve bahçesinde 100'den fazla kedi ve köpeğe bakıyordu. Yardıma ihtiyacı olan hayvanları tedavi de ettiren Kalender'in ölümü büyük üzüntü yarattı. Bahçesinde duran hayvanlara da komşuları sahip çıktı. 500 KAYIP KÖPEĞİN PEŞİNE DÜŞMÜŞTÜ Edirne'de hayvan hakları savunucularının başında gelen Nurhan Kalender, sınırda yasa dışı yollardan geçirilmeye çalışılan kedi ve köpekleri ihale süreçlerinde evinde bakarken, kentin eski çöplüğünde ihtiyaçları belediye tarafından karşılanan yaklaşık 500 köpeğin ortadan kaybolmasına yönelik hukuki mücadele veriyordu.