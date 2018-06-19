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(Görüntülü) Hayvanat bahçesinde 4 ceylan ile 4 koati doğdu

ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde, 4 ceylan ve 4 koati dünyaya geldi. Büyükşehir Belediyesi tarafından Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda geçen yılın Nisan ayında açılan Eskişehir Hayvanat...

ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde, 4 ceylan ve 4 koati dünyaya geldi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda geçen yılın Nisan ayında açılan Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nde nüfus, her geçen gün artıyor. Hayvanat bahçesinde son olarak 4 ceylan ile 4 koati dünyaya geldi. Yavru ceylanlar ve koatiler, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Ceylan yavruları doğduktan birkaç saat sonra hareketlenip, diğer ceylanların yanına katıldı. Koati yavruları ise anne koatiyi taklit ederek, tırmanmaya ve toprak altında besin aramaya başladı. 

Yetkililer, 85 bin metrekarelik hayvanat bahçesinde, 243 farklı türden 1600'den fazla hayvanın bulunduğunu söyledi. Yavruların dünyaya gelmesinden mutluluk duyduklarını belirten hayvan bahçesi yetkilisi, "Uzun burunlu 4 koati yavrusu ile tanışmak isteyen misafirlerimizi, hafta sonları saat 14.30'da gerçekleşen koati besleme saatine bekleriz. Ceylan yavrularımızı ise diğer aile üyeleri ile birlikte oyunlar oynarken görebilirsiniz" diye konuştu.

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