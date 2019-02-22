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(Görüntülü) Hayvan hırsızlığından aranırken, kasapta yakalandı

ISPARTA'da 2009 yılında 9 büyükbaş hayvanı çaldığı iddiasıyla hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D.(46), Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kasapta çalışırken yakalandı. Olay, 2009 yılında Isparta'da meydana geldi....

ISPARTA'da 2009 yılında 9 büyükbaş hayvanı çaldığı iddiasıyla hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D.(46), Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kasapta çalışırken yakalandı.
Olay, 2009 yılında Isparta'da meydana geldi. M.D. farklı 9 yerden 9 büyükbaş hayvanı çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan M.D., tutuksuz yargılama kararıyla serbest bırakıldı. Mahkeme, 9 ayrı suçun her biri için 3'er yıl olmak üzere toplam 27 yıl hapis cezası verdi. M.D. cezasının kesinleşmesinin ardından kayıplara karıştı. M.D.'nin Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kasapta çalıştığı bilgisine ulaşıldı. Polis, M.D.'yi gözaltına aldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen M.D. buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. M.D. adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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