(Görüntülü) Hayvan damında ölü bulunan imam ve eşi toprağa verildi

MANİSA'nın Gördes ilçesinde, hayvan damında ayakları bağlı halde ve av tüfeğiyle vurulmuş olarak ölü bulunan imam Hasan Arslan (52) ile eşi Fatma Arslan (49) gözyaşları arasında toprağa verildi. Öte yandan, Fatma Arslan'ın cep telefonundan ağabeyinin kızına İntiharımızdan kimse sorumlu değildir yazılı mesaj gönderilmiş olması ve ayaklarının bağlı olması nedeniyle ölümleri şüpheli bulunan çifte ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Gördes'in kırsal Karayağcı Mahallesi'ndeki camide 20 yıldır imamlık yapan Hasan Arslan ile eşi Fatma Arslan, dün (perşembe) saat 08.30 sıralarında, evlerine 35 kilometre mesafedeki kırsal Benliali Mahallesi'ndeki hayvan damlarında, yakınları tarafından kanlar içinde ölü bulundu. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen jandarma, ayakları bağlı olan çiftin çenelerinin altından av tüfeğiyle vurulmuş olduklarını belirledi. Soruşturma başlatan jandarma, 2 çocuk annesi Fatma Arslan'ın cep telefonundan aynı gün saat 04.00 sıralarında, ağabeyinin kızına İntiharımızdan kimse sorumlu değildir yazılı bir mesaj gönderildiği, notu sabah uyandığında farkeden yakınlarının da önce evlerine, ardından hayvan damına kontrol için geldiklerinde çiftin cesetlerini gördükleri belirlendi. İmam Hasan Arslan'ın otomobilinin de damın önünde olduğu anlaşıldı. Ayaklarının bağlı olması nedeniyle ölümleri şüpheli bulunan çiftin cesetleri, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Ölen çiften Fatma Arslan'ın aslen Benliali Mahallesi'nden, eşi Hasan Arslan'ın ise Doğanpınar Mahallesi'nden olduğu belirtildi.

Arslan çiftinin, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenazeleri, bugün öğlende Gördes'teki Ulu Cami'ye getirildi. Buradaki törene Arslan çiftinin yakınları ve sevenleri katıldı, gözyaşları sel oldu. Cuma namazı sonrası çiftin cenaze namazını, Manisa Müftüsü Sinan Cihan kıldırdı. Kılınan namazın ardından Arslan çiftinin Gördes İlçe Mezarlığı'na götürülen cenazeleri, toprağa verildi.

Öte yandan, ölümleri şüpheli bulunan çiftle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.