(Görüntülü) Hayatını saatlere adadı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), () - BURSA'nın Orhangazi ilçesinde babadan kalma saatçilik mesleğini yarım yüzyıldır sürdüren İzzet Cansız, 30 metrekare dükkanında yüzlerce saat içinde hem saat tamirciliği yapıyor, hem de saat koleksiyonu ile dikkat çekiyor. Aralarında 130 yıllık Osmanlı’ya ait saatten, İngiliz yapımı mekanik saatlere kadar birçok saatin bulunduğu koleksiyonuna sahip İzzet Cansız, saatçiliğin bir hobi mesleğe dönüştüğünü ifade ediyor. Orhangazi ilçesinde yaklaşık 50 yıldır saatçilik yapan İzzet Cansız, buradaki 30 metrekarelik dükkanında yüzlerce saat içinde kendi deyimi ile 'hobi meslek' olarak saat tamirciliğini sürdürüyor. Duvar saatinden köstekli saate, masa saatinden kol saatine kadar çok sayıda saat koleksiyonu da bulunan İzzet Cansız’ın koleksiyonunda Birinci Körfez savaşı esnasında Irak Kara Kuvvetleri Komutanı'na ait bir kol saati de bulunuyor. YARIM YÜZYILDIR SAATLERİN İÇİNDE Orhangazi’de mütevazi dükkanında saatçilik yapan İzzet Cansız, 1967 yılında Trabzon’un Maçka ilçesinden Orhangazi’ye göç ettiklerini belirterek, "Babam 1938 yılında başladığı saatçilik mesleğini 1970 yılında bize devretti. 1970 yılından bu yana da kesintisiz olarak saatçilik mesleğini icra ediyorum. Mesleğim saatçilik olmasına rağmen koleksiyona daha fazla düşkünüm. Hatırı sayılır bir koleksiyonum var. Osmanlı için yapılmış saatler var. Kasası gümüş olan, anahtar kurmalı. İstanbullu bir saat tüccarı tarafından İsviçre’ye sipariş edilmiş bir saat" dedi. Osmanlı’da saat kullanma kültürünün cep saati olarak değil, kuşak saati olarak kullanıldığını belirten Cansız, "Bunlar köstekli saattir. Köstek boyna takılır, saat de kuşağa konur. Bu saat 130 yıllık bir saattir. Koleksiyonumda 200’ün üzerinde saat yer alıyor, bunların 100’e yakını son derece değerli ürünler" diye konuştu. HOBİ HALİNE GETİRDİ "Saatçiliğim reel meslek olmaktan çıkmış, hobi mesleğe dönmüştür" diyen Cansız, "Malum zaman sayacı o kadar çoğaldı ki; dijital saatler, cep telefonları ve çeşitli elektronik eşyaların tamamında artık saat mevcut. Bizim mesleğimiz gönüllülük esasına dayalı, hobi ve sanatsal faaliyete dönüştü. İyi bir hobidir. İnsanı bağlayıcı, derinlemesine insanı meşgul eden, ruhunu zenginleştiren bir uğraştır. Teknolojinin doğal bir sonucudur. Saatçilik toplum belleği açısından saklanması gereken bir meslektir" ifadelerini kullandı. İzzet Cansız koleksiyonunda 1991 yılındaki Körfez savaşı esnasında Irak Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapan bir kişinin saatinin de bulunduğunu belirterek, "Bir akrabamın hediyesi olan bu ürün de koleksiyonumun en önemlilerinden biri" dedi.