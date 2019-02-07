ANIL UÇAN /İSTANBUL () KARTAL'da çöken binanın enkazından kurtarılan 5 yaşındaki Azra Havva Tekgöz'ün babası Fethi Ahmet Tekgöz," Şu an sağlık durumu iyiye gidiyor" dedi. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen Fethi Ahmet Tekgöz'e 19 saat sonra enkazdan kurtarılan kızının sağlık durumu soruldu. Tekgöz, "Şu an sağlık durumu iyiye gidiyor. Daha iyi olacak inşallah" dedi. Akrabalarının koluna girerek yürüyebilen baba Tekgöz'ün bitkin olduğu gözlendi.
(Görüntülü) Havva'nın babası: Sağlık durumu iyi
ANIL UÇAN /İSTANBUL () KARTAL'da çöken binanın enkazından kurtarılan 5 yaşındaki Azra Havva Tekgöz'ün babası Fethi Ahmet Tekgöz," Şu an sağlık durumu iyiye gidiyor" dedi. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen Fethi Ahmet...
07 Şubat 2019 Perşembe 16:20
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