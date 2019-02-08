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(Görüntülü) Havva'nın abisi: Yoğun bakımdalar ama sağlık durumları iyi

Gökhan ÇELİK -Onur MERİÇ/ İSTANBUL, () KARTAL'da çöken 8 katlı binanın enkazından çıkarılan 37 yaşında Nazan Tekgöz'ün oğlu ve 6 yaşındaki Azra Havva Tekgöz'nın abisi Baran İsmail Tekgöz, annesi ve kardeşinin sağlık durumları...

Gökhan ÇELİK -Onur MERİÇ/ İSTANBUL, () KARTAL'da çöken 8 katlı binanın enkazından çıkarılan 37 yaşında Nazan Tekgöz'ün oğlu ve 6 yaşındaki Azra Havva Tekgöz'nın abisi Baran İsmail Tekgöz, annesi ve kardeşinin sağlık durumları ile ilgili konuştu. Kurtarma çalışmaları boyunca enkaz başında beklediğini belirten Tekgöz, "6 saat sonra annem, 21 saat sonra da kardeşim kurtuldu. Sağlık durumları Allah'a şükür iyi. Yoğun bakımdalar ama sağlık durumları iyi" dedi. 


 

10 DAKİKA ÖNCE EVDEN ÇIKMIŞ

Kendisinin, diğer kardeşini okuldan almak için çökmeden 10 dakika önce evden çıktığını söyleyen Tekgöz, "Ben o gün kardeşimi okula almaya gitmiştim. 4'te çıkıyordu okuldan. Sonra babam aradı ve bina çöktü, dedi. Koşa koşa gittik çıkarmaya çalıştık. 6 saat sonra annem çıktı, 21 saat sonra kardeşim çıktı. Ben bina yıkılmadan 10 dakika önce çıkmıştım. Biz beşinci katta oturuyorduk" dedi.

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