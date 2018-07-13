(Görüntülü) Havuzda hem serinlik hem eğlence

Levent YENİGÜN- İbrahim LALELİ/KEMER (Antalya), () - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde hava sıcaklığının artmasıyla turistler havuzları tercih ediyor. Tatilciler, otellerin düzenlediği havuz oyunlarıyla serinleyip eğleniyor. Kemer'de hava sıcaklığının 40- 42 dereceyi, deniz suyu sıcaklığının 27 dereceyi bulması nedeniyle turistler, serinlemek için otel havuzlarını tercih etti. İlçe merkezindeki Asdem Park Otel'de konaklayan turistler, animasyon grubunun düzenlediği aktivitelerle de serinlemeyi eğlenceli hale getiriyor. HAVUZDA KULE YARIŞMASI Otelde düzenlenen kule yarışmasında Türk tatilcilerle Rus turistler karşı karşıya geldi. Havuz içerisinde kule yapan iki grup iple sarkıtılan balonları patlatmaya çalıştı. Kulenin üzerine çıkan kadın turistlerin kürdanla balonları patlatmaya çalışması, eğlenceli görüntüler ortaya çıkardı. Yarışı Rus takımı 3-1 kazanırken, yarışmacıların yanında havuz kenarındaki turistler de eğlenceli dakikalar yaşadı. Otelin eğlence müdürü Hamza Kubal, "Hava sıcaklığının yaklaşık 42 derece hissedildiği bu günlerde aktivitelerimizi havuzda ve denizde yapıyoruz. Bugün de günlük aktivitelerimizden havuz oyunumuzda kule savaşı oldu. Türk ve Rus misafirlerimiz birbiriyle yarıştı" dedi. 'ÇOK GÜZEL TATİL GEÇİRİYORUM' Rusya'dan tatil için Kemer'e gelen Yulia Seliseva (20), "Türkiye'ye 5'inci kez geliyorum. Her defasında buraya geldiğim için mutlu oluyorum ve çok güzel tatil geçiriyorum. Birçok yer var gezip oturabileceğimiz. Tarihi yerler ve eğlenceli zaman geçireceğiniz rafting var. Bu sefer gittim raftinge, çok eğlenceliydi ve çok şaşırdım. Dün de Pamukkale'ye gittim. Orayı da çok beğendim" diye konuştu.