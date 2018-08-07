(Görüntülü) Havalimanlarında Temmuz ayında 23 milyona yakın yolculuk yapıldı

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ()





DEVLET Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından açıklanan verilerine göre, Temmuz ayında bütün havalimanlarında toplam 22 milyon 690 bin yolcuya, turizm bölgelerinde bulunan 5 havalimanında ise 5 milyon 534 bin 894 dış hat yolcusuna hizmet verildiği bildirildi.



Konuyla ilgili olarak Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Basın Müşavirliği’den yapılan yazılı açıklamada, Atatürk Havalimanı yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre dış hatta yüzde 3 artışla 4 milyon 588 bin 308 olurken, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 6 artışla 2 milyon 145 bin 615, dış hatta ise yüzde 14 artışla 1 milyon 165 bin 079 olmak üzere toplamda yüzde 9 artışla 3 milyon 310 bin 694 olarak gerçekleşti.





UÇAK TRAFİĞİNDE İÇ HATLAR AZALIRKEN, DIŞ HATLAR YÜKSELDİ



2018 yılı Temmuz ayı verilerine göre, havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, geçen yılın aynı ayına göre, iç hatlarda yüzde 3,8 azalışla 84 bin 799, dış hatlarda ise yüzde 10,8 artışla 75 bin 092 oldu. Aynı ayda üst geçiş (overflight) trafiği yüzde 12,8 artışla 45 bin 322 olarak gerçekleşti. Böylece havayolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üstgeçişler ile birlikte yüzde 4,7 artışla 205 bin 213’e ulaştı. Bu ayda Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği yüzde 0,7 azalışla 10 milyon 747 bin 444, dış hat yolcu trafiği ise yüzde 13,7 artışla 11 milyon 910 bin 452 oldu. Söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 6,3 artış ile 22 milyon 688 bin 992 olarak gerçekleşti. Havalimanları Yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; Temmuz ayı itibarıyla iç hatlarda yüzde 1,2 azalışla 98 bin 226 ton, dış hatlarda yüzde 7,5 artışla 290 bin 096 ton, toplamda ise yüzde 5,2 artışla 388 bin 322 tona ulaştı.





YAZ AYINDA EGE VE AKDENİZ’DE YOLCU SAYISINDA ARTIŞ



Ege ve Akdeniz kıyılarında bulunan İzmir Adnan Menderes, Antalya, Gazipaşa Alanya, Muğla Dalaman, Muğla Milas-Bodrum havalimanlarında aynı ayda dış hat yolcu sayısında büyük bir artış yaşandı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 2 artışla 951 bin 844, dış hatta ise yüzde 20 artışla 424 bin 875 olmak üzere toplamda yüzde 7 artışla 1 milyon 376 bin 719 oldu. Gazipaşa Alanya Havalimanı yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 32 artışla 70 bin 101, dış hatta ise yüzde 98 artış ile 118 bin 948 olmak üzere toplamda yüzde 67 artışla 189 bin 049 oldu. Antalya Havalimanı yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 2 artışla 748 bin 584, dış hatta ise yüzde 22 artışla 4 milyon 129 bin 882 olmak üzere toplamda yüzde 19 artışla 4 milyon 878 bin 466 oldu. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre, iç hatta yüzde 2 artışla 455 bin 263, dış hatta ise yüzde 59 artışla 318 bin 894 olmak üzere toplamda yüzde 20 artışla 774 bin 157 olarak gerçekleşti Muğla Dalaman Havalimanı yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre, iç hatta yüzde 6 artışla 243 bin 776, dış hatta ise yüzde 21 artışla 542 bin 295 olmak üzere toplamda yüzde 16 artışla 786 bin 071 olduğu belirtildi.