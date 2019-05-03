(Görüntülü) Havalimanında gerçeğini aratmayan 'uçak kazası' tatbikatı

Selçuk BAŞAR- Tolga SAĞLAM/TRABZON, ()-TABZON Havalimanı’nda Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekiplerince 'uçak kazası' tatbikatı düzenledi. Senaryo gereği, İstanbul'dan Trabzon'a gelen yolcu uçağının piste teker koyduktan sonra olumsuz hava şartları nedeniyle kayarak çıktığı pist dışında kaza kırıma uğramasının canlandırıldığı tatbikat, gerçeğini aratmadı. Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) öncülüğünde, Trabzon Havalimanı'nı pistinde saat 10.00 sıralarında, 'uçak kazası' tatbikatı düzenlendi. Senaryo gereği düzenlenen tatbikatta, İstanbul Havalimanı’ndan Trabzon Havalimanı’na gelen bir yolcu uçağının, Trabzon Havalimanı’nı pistine teker koyduktan sonra olumsuz hava şartları nedeniyle kayıp pist dışına çıkması canlandırıldı. Tatbikatta; içerisinde 64 yolcu ve 6 mürettebatı olan yolcu uçağı, kayarak çıktığı pistten denize doğru yöneldi. Çıktığı pist dışındaki alanda kaza kırıma uğrayan uçağın motoru da alev aldı. Harekete geçen ekipler, ilk olarak uçaktaki yangına müdahalede bulunurken, hasar gören uçaktan çevreye savrulup denize düşen yolcular ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından kurtarıldı. UMKE'nin yanı sıra 112 Acil Servis, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti Müdürlüğü, AFAD, İtfaiye ve Havalimanı Mülkü İdare Amirliği'nden yaklaşık 250 personelin yer aldığı tatbikat, gerçeğini aratmadı. 'TATBİKAT BAŞARILI GEÇTİ' İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Yavuz Çakıroğlu, 250 personel, 20 araç, 4 sahil güvenlik botu ve 1 helikopter ile gerçekleştirilen tatbikatın başarılı geçtiğini söyledi. Çakıroğlu, “Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı olarak Ulusal Medical Kurtarma ekipleri ve Trabzon 112 koordinasyonunda çeşitli paydaşlarla birlikte Trabzon Havalimanı’nda düşen bir uçak simülasyonuyla UMKE 2019 tatbikatımızı yaklaşık 250 personel eşliğinde gerçekleştirdik. Senaryo gereği havalimanına iniş tekeri koyduktan sonra çeşitli teknik sebepler ve olumsuz şartlardan dolayı kontrolünü kaybeden ve bir kısmı denize düşen uçağı canlandırdık. Yaklaşık 64 personel ve 6 mürettebatın bulunduğu uçakta sol motorda da ciddi bir hasar vardı. Çıkan yangına müdahale edildi ve AFAD ekiplerimiz tarafından kimyasal madde kontrolü yapıldı. Daha sonra UMKE ve 112 ekiplerimiz tarafından 60 metre karelik sahra çadırı yaklaşık 2 dakika içinde kurularak vakaların nakli ve müdahaleleri gerçekleşti. Ayrıca sahil güvenliğe bağlı ekiplerimiz, gemilerimiz ve helikopterimiz denize düşmüş olan yolcularımızın aranması, taranması ve kurtarılması faaliyetlerini gerçekleştirdi. Olumsuz hava şartlarına ve çevreye rağmen çok başarılı bir tatbikat gerçekleştirildi. Umarım bu tür vakalarla karşılaşmayız. Ancak karşılaşacağımız zaman da hazırlıklı olmanın gerekliliği ortaya koyulmuş oldu” dedi. UÇAK PİSTTEN ÇIKMIŞTI Öte yandan, Ankara- Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait PC 8622 sefer sayılı ‘Zeynep’ isimli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, 14 Ocak Cumartesi saat 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada kontrolden çıkmış, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yönelmişti. İniş takımları, balçığa dönüşen toprağa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabilmişti. 162 yolcu ve 6 mürettebat uçaktan tahliye edilmişti. Uçak, 4 gün sonra yapılan çalışma ile çıkarılıp, havalimanında güvenli bir bölgeye çekilmişti. Uçak daha sonra millet kıraathanesine dönüştürülmesi için, Yomra ilçesine nakledilmişti.