(Görüntülü) Havalar ısındı koyunlarda kırkma başladı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, geçimini hayvancılıkla sağlayan küçükbaş hayvan üreticileri, koyunların yünlerini kesmeye başladı. Kesilen yünler yıkandıktan sonra yorgan, yatak ve yastık yapımında kullanılıyor.



Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte küçükbaş hayvan üreticileri, koyunlarının yünlerini daha güzel etlenmeleri, verimlerinin artması ve sıcaklardan etkilenmemeleri için kırkma makasıyla kesmeye başladı.



Beyler Mahallesi’nde 30 yıldır küçükbaş üreticiliği yapan Osman Alan kırkılan koyunların adeta kışlık elbiselerini çıkarttığını ifade etti. Her yıl yaz aylarının gelmesi ile bu işlemi yaptıklarını anlatan Alan, "Havaların ısınmasıyla birlikte koyunları kırkmaya başladık. Hayvanda bit, pire, çakıl olmasını engelliyor ve daha temiz olmasını sağlıyor. Nasıl insanlar havaların ısınmasıyla kışlıkları çıkartıp, yazlıkları giyiyorsa hayvanlarımız da kırkma ile yazlıkları giyiyor” dedi.



Makasla yapılan koyun kırkma işlemi 10 dakika sürerken, küçükbaş hayvan üreticileri kırkma sonrası toplanan yünleri satıyor. Yıkanan yünleri yorgan, yatak ve yastık yapımında kullanılıyor.