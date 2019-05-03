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(Görüntülü) Havalandırma bacasına düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 2 katlı evin havalandırma bacasına düşen yavru kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı. Mustafa Kemal Mahallesi Gürbüz Sokak'taki 2 katlı binada yaşayan Ahmet Akgün, üst kattaki dairenin havalandırma bacasına...

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 2 katlı evin havalandırma bacasına düşen yavru kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı. Mustafa Kemal Mahallesi Gürbüz Sokak'taki 2 katlı binada yaşayan Ahmet Akgün, üst kattaki dairenin havalandırma bacasına kedi düştüğünü fark etti. Kendi çabalarıyla kediyi kurtarmak isteyen Akgün, başarılı olamayınca itfaiyeden yardım istedi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, dairenin banyosundaki havalandırma bacasının kapağını açarak, yavru kediyi kurtardı.20 dakika süren çabanın sonucunda kurtarılan yavru kedi, ev sahibine teslim edildi. İtfaiye ekiplerine tesekkür eden Ahmet Akgün, "Banyodayken kedi sesi duydum. Önce sesin bahçeden geldiğini düşündüm. Ancak ses uzun süre devam edince havalandırma bacasından geldiğini fark ettim. Kediyi kendi imkanımla kurtarmam mümkün değildi. Bu nedenle itfaiyeyi çağırdım. Kediyi kurtaran itfaiye ekiplerine duacıyım. Yavru kedi çatı arasından düşmüş. Tekrar çatıdaki annesinin yanına bırakacağım" dedi.

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