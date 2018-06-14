Haber: Ali AKSOYER - İstanbul Bayram tatilini memleketinde geçirmek isteyenler, Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda hareketliliğe neden oldu. Otogardaki arife günü hareketliliği havadan görüntülendi.
(Görüntülü) Havadan görüntülerle otogarda bayram hareketliliği
Haber: Ali AKSOYER - İstanbul Bayram tatilini memleketinde geçirmek isteyenler, Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda hareketliliğe neden oldu. Otogardaki arife günü hareketliliği havadan görüntülendi.
14 Haziran 2018 Perşembe 15:59
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