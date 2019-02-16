Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Çağatay KENARLI - İstanbul Fatih Balat'ta 3 katlı eski bina çöktü. Çökme anı yoldan geçen bir kişinin kamerasına yansıdı. Fatih Balat Mahallesi Çorbacı Çeşmesi Sokak'ta 3 katlı eski bir bina çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevkedildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Fatih ilçesi Balat Mahallesi Çorbası Çeşme Sokakta bulunan ve daha önceden çevresi tedbir amaçlı kapatılan 3 katlı ahşap metruk bina çökmüştür. İtfaiye ekipleri olay yerine intikal ettiler. İlk gelen bilgilere göre can kaybı ve yaralı yoktur" denildi.
(Görüntülü) (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) BALAT'TA 4 KATLI BİNADA ÇÖKME
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Çağatay KENARLI - İstanbul Fatih Balat'ta 3 katlı eski bina çöktü. Çökme anı yoldan geçen bir kişinin kamerasına yansıdı. Fatih Balat Mahallesi Çorbacı Çeşmesi Sokak'ta 3 katlı eski bir bina çöktü....
16 Şubat 2019 Cumartesi 16:00
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