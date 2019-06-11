(Görüntülü) Hatay’da motosikletin çalınma anı kamerada

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay), () - HATAY’da motosikletin çalınma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Hatay’ın Antakya merkez ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde park halindeki 33 KOC 57 plakalı motosiklet başlarında kask bulunan, yine motosikletli 2 kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı ise bir iş yerine ait kameraya yansıdı. Motosikletin sahibi Zekeriye Uçar'ın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.