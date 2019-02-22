(Görüntülü) Hatay'da trafik kazası 1 yaralı

HATAY?da, otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü Muhammet Mustafa Pehlivan (18), yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde merkez Antakya ilçesi Şükrü Balcı Caddesi?nde meydana geldi. Halil Bilge yönetimindeki 31 AAD 018 plakalı otomobil, iddiaya göre karşı yönden gelen Muhammet Mustafa Pehlivan'ın kullandığı elektrikli bisiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisikletin sürücüsü Pehlivan, yola savrularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans yaralı bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Pehlivan?ın vücudunda kırıkların tespit edildiği öğrenilirken, kazayı haber alıp, olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.