(Görüntülü) Hatay'da hortum
HATAY'ın Samandağ ilçesinde denizde çıkan hortum korkuttu. Sabah saatlerinde ilçeye bağlı Çevlik Sahili'nde denizde hortum çıktı. Kapısuyu Mahallesi sakinleri tarafından cep telefonu ile görüntülenen hortum, bir süre sonra kendiliğinden...
17 Nisan 2019 Çarşamba 12:45
HATAY'ın Samandağ ilçesinde denizde çıkan hortum korkuttu. Sabah saatlerinde ilçeye bağlı Çevlik Sahili'nde denizde hortum çıktı. Kapısuyu Mahallesi sakinleri tarafından cep telefonu ile görüntülenen hortum, bir süre sonra kendiliğinden kayboldu.
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