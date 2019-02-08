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(Görüntülü) Hatay'da 2'si kadın 7 'torbacı' tutuklandı

Hatay?da uyuşturucu ticareti yapan 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2?si kadın 8 şüpheliden 7?si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde...

Hatay?da uyuşturucu ticareti yapan 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2?si kadın 8 şüpheliden 7?si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri dört aylık teknik ve fiziki takip sonrası merkez Antakya ilçesine bağlı Altınçay ve Emek mahallelerinde uyuşturucu satışı yapan torbacılara yönelik 7 ayrı adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 2?si kadın 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 707 adet uyuşturucu captagon hap ile 19,5 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 7?si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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