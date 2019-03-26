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(Görüntülü) Hastayı branda ile kar üzerinde 2 kilometre çekerek ambulansa ulaştırdılar

VAN'ın Başkale ilçesi Birifkan mezrasında rahatsızlanan güvenlik korucusu Bereket Duman (36), yolun kardan kapalı olması nedeniyle, yaklaşık 2 kilometre kar üzerinde brandayla çekilerek, ambulansa koyulup, hastaneye götürüldü. Van'ın...

VAN'ın Başkale ilçesi Birifkan mezrasında rahatsızlanan güvenlik korucusu Bereket Duman (36), yolun kardan kapalı olması nedeniyle, yaklaşık 2 kilometre kar üzerinde brandayla çekilerek, ambulansa koyulup, hastaneye götürüldü. Van'ın Başkale ilçesine 21, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine ise 56 kilometre uzaklıkta bulunan Başkale ilçesinin Çaldıran Mahallesi Birifkan mezrasında yaşayan Bereket Duman, böbreklerinden dolayı ağrıları başlayınca yakınları 112'yi arayarak yardım istedi. Bunun üzerine ambulans hemen yola çıktı. Ancak mezra yolunun kardan kapalı olması nedeniyle ambulans, 2 kilometre mesafede durmak zorunda kaldı. Yakınları Duman'ı bir brandanın üzerine koyarak, yaklaşık 2 kilometre kar üzerinde çekti. Ambulansa alınan Duman'a ilk müdahelede burada yapıldı. Bereket Duman, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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