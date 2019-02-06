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(Görüntülü) Hastanede "koku" alarmı

Cengiz ÇOBAN - Murat Korkmaz-Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL- - ATAŞEHİR'de bulunan Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi laboratuvar bölümünde gaz kokusu yayıldığı ihbarı üzerine itfaiye alarma geçti. Hastaneye çok sayıda itfaiye...

Cengiz ÇOBAN - Murat Korkmaz-Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL- - ATAŞEHİR'de bulunan Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi laboratuvar bölümünde gaz kokusu yayıldığı ihbarı üzerine itfaiye alarma geçti. Hastaneye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi laboratuvar kısmında çalışanlar gaz kokusu yayıldığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri laboratuvara gelerek inceleme yaptı. Polis ve hastane güvenliği çevredekileri uzaklaştırdı.  Araştırma yapılması için hastaneye özel donanımlı araç da sevk edildi. Çalışanlar boğazlarını yakan kokunun yayıldığını iddia ederken ekiplerin incelemesi sonucu herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

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