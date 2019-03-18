(Görüntülü) Hastane personeline Çanakkale menüsü (YENİDEN)

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR Devlet Hastanesi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla personele öğle yemeğinde üzüm hoşafı, buğday çorbası ile yarım ekmek ikram edildi.







Doktor, sağlık personeli, bilgi işlem, güvenlik ve temizlik işçisi olmak üzere toplamda 2 bin 100 personeli bulunan Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde, Çanakkale şehitleri, 104 yıl önce savaş sırasında askerlerin yediği üzüm hoşafı, buğday çorbası ile yarım ekmekten oluşan menüyle anıldı.







Başhekim Dr. Mehmet Duran, güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi. Duran, "Çanakkale Zaferi büyük Türk milletinin dirilişinin destanlaştığı gündür. Bu kutlu zaferin verdiği gururla kahramanlık destanları tarihe altın harflerle kazıyan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Onların tarihe not düştüğü kahramanlık destanları bugün de bizim yolumuzu aydınlatıyor. Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yılı dolayısıyla biz de hastanemizde bu günün anlam ve önemini belirtmek üzere bir etkinlik düzenledik. Hastanemizde öğle yemeğinde üzüm hoşafı, buğday çorbası ve yarım ekmek verdik. Personelimizle beraber bunu yiyeceğiz" dedi.







Hastanede görevli Mustafa Dener, "Biraz da o günü anlamak, yaşamak ve farkındalık yaratmak adına buğday çorbası, üzüm hoşafı ve yarım ekmekle en azından karnımızı doyurmaya çalışarak şehitlerimiz orada neler yaşamış onu anlamak istedik" diye konuştu.







Hemşire Emine Şen, menünün çok anlamlı olduğunu kaydederek, "Çanakkale şehitlerini anma adına menü çok anlamlı olmuş" dedi.







ÇOK FARKLI BİR DUYGU







Hastanenin temizlik işlerinden sorumlu Halis Sara da menüyü gördüğünde çok şaşırdığını ve güzel bir duygu yaşadığını söyledi. Sara, şöyle dedi:







"O kadar anlamlı bir gün ki gerçekten o günün menüsünü yiyebilmek ve hatırlamak bile çok güzel bir duygu. Allah şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin. Çok farklı bir şey bu. Yaşamak lazım. Yaşamadığımız için çok bilmiyoruz. Ama hatırlamak bile çok farklı bir duygu olduğunu düşünüyorum."



