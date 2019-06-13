(Görüntülü) Hastane binası çatısında, mahsur kalan kırlangıcı itfaiye kurtardı
13 Haziran 2019 Perşembe 12:15
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