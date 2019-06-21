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(Görüntülü) Hasta yakını kardeşlerden, sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı

  Aziz GÜVENER/SERDİVAN (Sakarya), () - SAKARYA'daki Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'nde, sağlık çalışanları Mustafa S. ile Ayhan G., hasta yakını Murat B. ve Yavuz B. kardeşlerin bıçaklı saldırısına uğradı. Vücutlarının çeşitli...

 

Aziz GÜVENER/SERDİVAN (Sakarya), () - SAKARYA'daki Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'nde, sağlık çalışanları Mustafa S. ile Ayhan G., hasta yakını Murat B. ve Yavuz B. kardeşlerin bıçaklı saldırısına uğradı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan sağlıkçılar, tedavi edilirken, 2 kardeş ise gözaltına alındı. 

Olay, sabah saatlerinde, Serdivan ilçesinde bulunan Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'nde meydana geldi. Murat B. ve Yavuz B. kardeşlerin hastaneye getirdikleri annelerine, vertigo teşhisi koyuldu. Doktorun kan tahliliyle tomografi istemesinin ardından hasta ve yakınları, hastanenin radyoloji bölümüne geçti. Burada 2 kardeş, görevli radyoloji teknisyenleriyle bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Murat B. ve Yavuz B., üzerlerindeki bıçakları çıkarıp, sağlık çalışanları Mustafa S. ile Ayhan G.'ye sapladı. Mustafa S. sırtından, Ayhan G. ise omuzundan yaralandı. Olay sonrası hastane polisince gözaltına alınan 2 kardeş, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Yaralı sağlık görevlileri ise Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) merkez kampüsüne götürüldü. Tedavi sonrası Mustafa S. ve Ayhan G., Murat B. ile Yavuz B. kardeşlerden Serdivan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde şikayetçi oldu. 

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