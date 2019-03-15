(Görüntülü) Hasta buzağıyı kızakla taşıdı

Palandöken Dağı'nın eteklerinde besicilik yapan bir kişi, yolları kapalı olduğu için hastalanan buzağısını veterinere kızakla taşıdı. Buzağıyı battaniyeye sararak kızağa koyan besici, Palandöken pistlerinden aşağıya doğru koyarak, kent merkezine götürdü. Pistlerde kayak yapanlar bu anları şaşkınlıkla izledi.
Palandöken Dağı'nın eteklerinde besicilik yapan bir kişi, yolları kapalı olduğu için hastalanan buzağısını veterinere kızakla taşıdı. Buzağıyı battaniyeye sararak kızağa koyan besici, Palandöken pistlerinden aşağıya doğru koyarak, kent merkezine götürdü. Pistlerde kayak yapanlar bu anları şaşkınlıkla izledi.