(Görüntülü) Hasan Tahsin Usta Malatyalılar Gecesinde vatandaşlarla buluştu

İSTANBUL,()-Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı ve AK Parti Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Hasan Tahsin Usta, düzenlenen gecede Malatyalı vatandaşlarla bir araya geldi.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı ve AK Parti Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Hasan Tahsin Usta 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi düzenlenen gecede Malatyalı hemşehrilerle buluştu. Geceye Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekilleri Halis Dalkılıç, Serap Yaşar, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda Malatyalı katıldı. Programda Hasan Tahsin Usta birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, amaçlarının Gaziosmanpaşa halkına her zaman hizmet vermek olduğunu söyledi.

"ŞEHRİMİZE DAHA ÇOK HİZMET ETMEK İSTİYORUZ"

Programda bir konuşma gerçekleştiren Tahsin Usta, "Bugün burada 5 yıl sonra sizleri mahcup etmeyen ve bugün de başınızı öne eğmeyen bir anlayışta ve gururla sizlerin huzurundayız. Bir 5 yıl daha partimizin bizleri uygun görmesi ve sizlerin de bu uygunluğu teyit etmesiyle şehrimize daha çok hizmet etmek istiyoruz. Eksik kalan hizmetlerimizi tamamlamak ve çok daha hizmet yapmak arzusuyla, daha büyük bir coşku ve daha deneyimli bir kadroyla, daha kararlı bir duruşla, daha çok çalışarak projeler yapmak istiyoruz. İşte bu anlayışa yeniden bir bismillah diyerek yola çıktık. Malatyalı hemşehrilerimiz seçimle ilgili sorumluluğu bizden daha iyi biliyorlar. Bize bu zamana kadar bize gösterdiğiniz destekten dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum" dedi.