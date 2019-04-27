Ersan SAN - İstanbul - D100 Karayolu Haramidere yan yolda otobüs ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü. Kazada 2 kişi de yaralandı. Olay yerinde polis ve sağlık ekiplerinin çalışması sürüyor.
(Görüntülü) Haramidere'de otobüs ile minibüs çarpıştı : 1 ölü (1)
Ersan SAN - İstanbul - D100 Karayolu Haramidere yan yolda otobüs ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü. Kazada 2 kişi de yaralandı. Olay yerinde polis ve sağlık ekiplerinin çalışması sürüyor.
27 Nisan 2019 Cumartesi 12:41
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