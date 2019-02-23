Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Oral OKAYBEN - İstanbul Haramidere'de meydana gelen metrobüs kazasında bazı yolcular hafif yaralandı. Haramidere metrobüs durağındaki kaza saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Durakta duran metrobüse arkadan gelen metrobüs çarptı. Kazada bazı yolcular hafif yaralandı. Yaralı yolculara gelen ambulansta ayakta müdahale edildi. Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde aksama yaşandı. Hasarlı araçların çekilmesinin ardından seferler normale döndü.
(Görüntülü) Haramidere'de metrobüs kazası (3)
Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Oral OKAYBEN - İstanbul Haramidere'de meydana gelen metrobüs kazasında bazı yolcular hafif yaralandı. Haramidere metrobüs durağındaki kaza saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Durakta duran metrobüse...
23 Şubat 2019 Cumartesi 14:12
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.