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(Görüntülü) Hamile kediyi ezen sürücüyü arıyor

Mustafa BAKIRHAN-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL, () MALTEPE'de dikkatsiz bir sürücünün ezdiği hamile kedi 6 yavrusunu kaybetti,  daha sonra yapılan tedavilere rağmen felç kaldı. Kedinin sitede bakımını yapan Goncagül Üstünyer, kediye çarpan...

Mustafa BAKIRHAN-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL, () MALTEPE'de dikkatsiz bir sürücünün ezdiği hamile kedi 6 yavrusunu kaybetti,  daha sonra yapılan tedavilere rağmen felç kaldı. Kedinin sitede bakımını yapan Goncagül Üstünyer, kediye çarpan sürücünün peşini bırakmayacağını söyledi.


 

İki hafta önce Zümrütevler Mahallesi'nde bir sitede meydana gelen olayda, dikkatsiz bir sürücü site içerisinde Goncagül Üstünyer'in baktığı bir kediyi ezdi. Kedisine bir aracın çarptığını fark eden Üstünyer, onu hemen veterinere götürdü.  Hamile olan ve kaza nedeniyle 6 yavrusunu kaybeden, omuriliği parçalanan ve disklerinde kayma meydana gelen kedi felç kaldı. Kedi, iyileşmesi için ilerleyen günlerde masrafı 7 bin lira tutacak bir ameliyata alınacak.  Bu ameliyat sonrasında kedinin sağlığına kavuşup kavuşmayacağı belli olacak.


 

"KEDİ FELÇ KALMIŞ DURUMDA"


 

Evinde baktığı başka kedileri de bulunan hayvansever Goncagül Üstünyer, yaşananları anlattı.  Üstünyer,   "Normalde sitede 40'a yakın kediye bakıyorum. Bu da onlardan bir tanesi. Site içinde dikkatsiz ve hızlı bir sürücünün yüzünden araba üzerinden geçti. 6 bebeği vardı karnında, hamileydi. Hepsi öldü. Kendisi yoğun bakımda kaldı. Anneyi kurtardık. Omuru kırıldı. Diskleri kaydı. O dikkatsiz sürücünün yüzünden felç olmuş durumda. Ameliyat günümüzü bekliyoruz" dedi.


 

"BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"


 

Kedisini ezen sürücünün peşini bırakmayacağını belirten Goncagül Üstünyer, "Normalde Pazartesi günü ameliyat olacaktı. Kan değerleri düşük olduğundan ve ikinci ameliyatı kaldıramayacağı riskinden... Bu Pazartesi gününü bekliyoruz. Bize muhtaç. Biz yemek verirsek yemek yiyor, altını biz bezliyoruz. Zor ama mecburuz. Çarpan kişiye ulaşamadık. Kamera kayıtları için savcılığa başvurduk.  Şikayetçi olacağız. Bu işin peşini bırakmayacağım" diye konuştu.

 

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