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(Görüntülü) Haluk Levent, lösemi hastası Bünyamin'in hayalini gerçekleştirdi

DİYARBAKIR'da lösemi hastası 13 yaşındaki Bünyamin Toreman'ın, ünlü bir sanatçıyla konser verme hayalini Haluk Levent gerçekleştirdi. Sosyal medyada örgütlenen 'Çocuklar Üşümesin Gönülleri Platformu', lösemi hastası Bünyamin...

DİYARBAKIR'da lösemi hastası 13 yaşındaki Bünyamin Toreman'ın, ünlü bir sanatçıyla konser verme hayalini Haluk Levent gerçekleştirdi.

Sosyal medyada örgütlenen 'Çocuklar Üşümesin Gönülleri Platformu', lösemi hastası Bünyamin Toreman’nın ünlü bir sanatçıyla konser verme hayalini gerçekleştirmek için girişimde bulundu. Gönüllüler, Bünyam'in hayalini anlattığı görüntüleri sosyal medyada paylaşarak çağrıda bulundu. O çağrıya sanatçı Haluk Levent'ten yanıt geldi. Sanatçı, Bünyamin ile Diyarbakır'da düet yapmaya karar verdi. Bugün Diyarbakır'a gelen Haluk Levent, lösemi hastası Bünyamin ile bilirlikte Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi'nde konser vererek, hayalini gerçekleştirdi. 

Bünyamin ile şarkıları keyifle seslendirdiğini anlatan Haluk Levent, "Bünyamin, sosyal medyadan bir çağrı yapmıştı. 'Çocuklar Üşümesin Gönülleri Platformu da bu çağrıyı bana ilettiler. Benim gibi birçok sanatçı arkadaş da bu paylaşımı yaptı. Bünyamin, bir şarkı söylemek, konser vermek istiyordu. Şarkıları söyleyeceği bir sanatçı ağabeyini istiyordu. Bugünlerde boştum, atladım Diyarbakır'a geldim. Çok keyif alarak söyledim. Çok yetenekli, çok cesaretli biri. Beni çok mutlu etti. Zıpır zıpır, çok hareketli ve her tarafta koşturuyor. Geldiğime hiç pişman olmadım. Diyarbakır halkı kucakladı bizi. Beraber şarkılar söyledik. Çok mutluyum" dedi. 

Lösemi hastası Bünyamin ise, Haluk Levent'i severek dinlediğini belirterek, hayalini gerçekleştiren Çocuklar Üşümesin ekibine çok teşekkürlerini illetti.

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